Самостоятельным туристам сложно вернуть деньги за бронь отеля в ОАЭ

У самостоятельных туристов возникла еще одна проблема, навеянная последствиями конфликта на Ближнем Востоке. Те, кто бронировал проживание напрямую в отелях ОАЭ по невозвратному тарифу, сталкиваются с неготовностью бизнеса пересматривать условия из-за сложившихся обстоятельств в стране.

«С FIVE Palm Jumeirah уже неделю ругаюсь – я в 03:00 28 февраля оплатил отель, в 8 началась бомбежка, в 15:00 отправил запрос на возврат. Но отель отказался возвращать деньги, ссылаясь на условия тарифа. Уже чуть позже предложили лишь оставить сумму как депозит на 6 месяцев. И то в качестве акта доброй воли. Я сам работаю в гостиничном бизнесе. Знаю, что такое невозвратный тариф, но сейчас в стране происходит чуть-чуть другое», – выразил свое мнение один из туристов, обратившихся в редакцию.

Времени для принятия решения остается крайне мало, так как проживание было забронировано на неделю с 11 марта: «А то вообще “не заезд” поставят и все сгорит. Наш рейс “Аэрофлот” отменил и деньги вернул».

Ситуацию активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Некоторые из них считают действия вполне правомерными:

«Страна открыта, военного положения нет – это вы сами ехать не хотите».

Есть и те, кто полагают, что в сегодняшних реалиях, можно вернуть деньги, несмотря на условия тарифа.

В целом, замораживание депозита вместо возврата можно назвать частым методом для отелей в ОАЭ в схожих ситуациях. Самостоятельный путешественник более ограничен в выборе вариантов, чем организованный турист, который купил полноценный тур. Туроператоры в сегодняшних реалиях предоставляют возможность перебронирования не только того же направления на другие даты, но и дают возможность использования ранее внесенной суммы на другие направления. А еще осуществляют возвраты без вычета фактически понесенных расходов.

У туристов, которые использовали различные сервисы, также чуть больше шансов на возврат, чем у самостоятельных:

«Я через Booking оплатила невозвратный тариф – написала письмо, мне все вернули». Иногда для этого нужно проявить упорство: «Trip.com в личном кабинете не согласовал отмену, а по телефону оформили полный возврат на конец марта».

