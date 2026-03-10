Взлетел турпоток из России в Харбин

Северная столица Китая переживает настоящий туристический бум за счет гостей из России. По официальным данным властей Харбина, приток путешественников из РФ в провинцию Хэйлунцзян увеличился более чем в три раза.

Главным драйвером роста стал механизм взаимных безвизовых поездок, заработавший на полную мощность после прошлогодних двусторонних договоренностей. Как заявил мэр города Ван Хэшэн, количество российских граждан, въехавших по безвизовому режиму, выросло на 206%, а Россия возглавила список стран-доноров туристов, опередив США, Таиланд, Малайзию и Сингапур.

Пик туристической активности пришелся на конец февраля, когда Китай отмечал Новый год по лунному календарю. Рекорд был зафиксирован 23 февраля: за сутки государственную границу в аэропортах и на наземных переходах Хэйлунцзяна пересекли свыше 100 тысяч человек. Это на 40,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Столь впечатляющие показатели стали возможны не только благодаря безвизу, но и расширению маршрутной сети: регион активно наращивает количество авиарейсов, связывающих его с Россией, странами Юго-Восточной Азии и Южной Кореей.

Экономический эффект не заставил себя ждать. Общие расходы туристов, въехавших в провинцию, выросли на 41,8%, что дает дополнительный импульс развитию местного бизнеса. Отели, рестораны и торговые центры Харбина переживают настоящий ренессанс, адаптируясь под вкусы русскоязычных гостей: вывески на русском, привычные блюда в меню и гиды, владеющие языком, стали привычной реальностью.

Напомним, что либерализация визового режима стала результатом последовательных шагов двух стран. Президент России Владимир Путин подписал документ об отмене виз для китайских туристов, после чего КНР с 15 сентября 2025 года запустила аналогичный механизм для россиян. Именно этот шаг послужил отправной точкой для нынешнего туристического бума, который, судя по динамике, будет только нарастать. Эксперты прогнозируют, что 2026 год может стать рекордным по количеству взаимных турпоездок между Россией и Китаем.

