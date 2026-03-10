Сколько россиян обратилось в посольство в Таиланде из-за отмены рейсов

Ближневосточный конфликт ударил по туристам: за первые десять дней марта около 300 граждан России обратились в посольство РФ в Таиланде из-за отмены рейсов авиакомпаний, летающих через зону боевых действий. Как сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии в Бангкоке Илья Ильин, большинство проблем связано именно с возвращением домой транзитом через аэропорты стран Ближнего Востока, воздушное пространство которых оказалось закрыто или ограничено.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, общее число россиян, столкнувшихся с проблемой, может достигать 10 тысяч человек — сюда входят как организованные туристы, так и самостоятельные путешественники, купившие билеты через ближневосточные хабы. Около 800 организованных туристов уже пропустили стыковочные рейсы. Сложнее всего приходится пассажирам авиакомпании Air Arabia — у перевозчика до 22 марта не запланировано ни одного коммерческого рейса, а информация о вывозных бортах пока отсутствует.

Таиланд пошел навстречу застрявшим гостям: россиянам разрешили продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней при наличии подтверждения отмены рейса. Для этого нужно лично обратиться в иммиграционный офис на Пхукете или в Бангкоке. При этом прямое авиасообщение между Россией и Таиландом сохраняется — «Аэрофлот», S7 Airlines, Azur Air и Nordwind Airlines продолжают выполнять рейсы, а с 13 по 28 марта запланированы дополнительные борта.

Тем временем цены на альтернативные билеты взлетели до небес. Туристы рассказывают, что «Аэрофлот» просит 250–300 тысяч рублей за перелет, а в отдельных случаях стоимость доходит до 700 тысяч. Люди вынуждены влезать в долги, снимать новое жилье и прокладывать сложные маршруты с пересадками в Китае, Казахстане и Узбекистане. Авиакомпании возвращают деньги за отмененные рейсы, но этих сумм катастрофически не хватает на покупку новых билетов по астрономическим ценам. Точное число пострадавших самостоятельных туристов подсчитать сложно, но ясно одно: отдых в раю обернулся для многих финансовым кошмаром и многодневным ожиданием на чемоданах.