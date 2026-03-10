Более тысячи россиян не могут покинуть Шри-Ланку

Посольство РФ на Шри-Ланке сформировало список примерно из 1,2 тыс. российских граждан, которые не смогли покинуть остров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Михаил Рогов.

По его словам, наличие актуального перечня туристов позволяет консульскому отделу координировать действия с авиакомпаниями и оперативно отслеживать информацию по каждому пассажиру. В частности, при участии дипломатов и «Аэрофлота» уже достигнута договоренность о выполнении дополнительных рейсов между Москвой и Коломбо для вывоза россиян.

При этом больше всего сложностей возникает во взаимодействии с Air Arabia. Именно у этой авиакомпании, как отмечают в посольстве, оказалось наибольшее число пассажиров, которые столкнулись с трудностями и выражают недовольство ситуацией.

Комментируя сообщения о возможном загрязнении южного побережья острова нефтепродуктами после инцидента с иранским кораблем, Михаил Рогов заявил, что официальных заявлений со стороны властей Шри-Ланки пока не поступало.

Ранее сообщалось, что примерно в 40 морских милях от города Галле произошел инцидент с иранским фрегатом IRIS Dena. По данным ряда источников, корабль мог быть атакован американской подводной лодкой, после чего затонул.