Туристы не могут вернуться в Россию из Таиланда из-за сбоев в авиасообщении

Около 300 граждан России обратились в посольство РФ в Таиланде с 1 по 10 марта из-за отмены рейсов ближневосточных авиакомпаний, рассказал заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Бангкоке Илья Ильин.

По его словам, большинство обращений связано с отменой перелетов, которыми туристы планировали возвращаться домой из Таиланда через аэропорты стран Ближнего Востока.

Ранее туроператоры сообщали, что в Таиланде могут находиться до 10 тыс. россиян с транзитными обратными билетами через ближневосточные хабы. Около 800 организованных туристов уже пропустили стыковочные рейсы из-за отмены перелетов из Таиланда в транзитные аэропорты.

Точное число россиян, столкнувшихся с проблемой, подсчитать сложно, поскольку многие путешественники покупали билеты самостоятельно.