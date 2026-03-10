Российским туристам рассказали, безопасно ли лететь в Турцию

Турция остается безопасной для российских туристов, несмотря на напряженную обстановку на Ближнем Востоке. Об этом в эфире радио Sputnik заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

© Парламентская газета

На фоне военной операции Израиля и США против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударов Исламской Республики ряд стран объявили о прекращении авиаперелетов над своей территорией. Минэкономразвития России 3 марта предупредило туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане и Саудовской Аравии. Аналогичные рекомендации прозвучали в МИД РФ.

«Россияне сейчас ездят и будут ездить в Турцию, потому что никаких ограничений и рисков там нет. Если они вдруг появятся, об этом мы их обязательно проинформируем», — сказал Мурадян.

Он также отметил, что перенаправление авиамаршрутов в турецкое воздушное пространство из‑за закрытого неба над арабскими странами и Ираном является стандартной практикой в международной авиации. Эксперт добавил, что использование верхнего воздушного пространства не создает дополнительной нагрузки на страну и не влияет на безопасность полетов в нее.

Как писала «Парламентская газета», Минобороны Турции 9 марта сообщило о перехвате баллистического боеприпаса, выпущенного из Ирана и вошедшего в турецкое воздушное пространство. Это уже второй подобный инцидент с начала атак США и Израиля на Иран.