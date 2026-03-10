Авиакомпании начали повышать цены на билеты

Авиакомпании по всему миру начали повышать стоимость перелетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на нефть. Об этом сообщает Reuters.

Одной из первых о пересмотре тарифов заявила австралийская Qantas. Перевозчик сообщил, что рост стоимости керосина уже отражается на цене международных перелетов. Авиакомпания рассматривает возможность увеличения числа рейсов на европейских направлениях, поскольку спрос остается высоким. По данным Qantas, загрузка бортов в Европу в марте превышает 90%, что примерно на 15 процентных пунктов выше обычного уровня для этого времени года.

Повышение цен фиксируется и у других перевозчиков. Air New Zealand также объявила о значительном росте тарифов на фоне подорожания топлива. В Азии ситуация развивается еще быстрее: индийские авиакомпании уже увеличили стоимость дальнемагистральных перелетов примерно на 15% и допускают дальнейший рост.

Причиной стало резкое подорожание нефти после эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. Кроме того, на стоимость перелетов влияет закрытие части воздушного пространства в ближневосточном регионе, что вынуждает авиакомпании менять маршруты и увеличивает расходы на керосин.

Некоторые перевозчики начали вводить дополнительные сборы. Так, Hong Kong Airlines объявила, что с 12 марта увеличит топливную надбавку на ряде маршрутов: на 5 гонконгских долларов на рейсах из материкового Китая и на 150 гонконгских долларов на дальнемагистральных направлениях, включая Северную Америку.

Эксперты предупреждают, что ситуация может ухудшиться. Вьетнамские государственные СМИ допускают рост стоимости билетов до 70%, поскольку страна сильно зависит от импортного топлива.

Перевозчики Юго-Восточной Азии уже рассматривают различные сценарии на случай дальнейшего подорожания керосина, включая сокращение или отмену части рейсов. Рост расходов начинает оказывать давление и на американские авиакомпании.