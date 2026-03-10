Туристы отмечают, что самолеты с Ближнего  Востока улетают в Россию со свободными креслами

Россиян, застрявших на Ближнем Востоке, продолжают возвращать на родину. Большинство уже вывезли, но еще остаются проблемы из-за хаоса в коммуникации.

«Кто-нибудь знает, планируются ли flydubai в ближайшие дни рейсы из Дубая в Уфу? Ждем информацию по вывозному, но даже в расписании аэропорта пока не видно ни одного», – спрашивают самостоятельные туристы в чате авиакомпании.

Туристы нередко отмечают, что самолеты улетают в Россию со свободными креслами, хотя конкретно им было сложно попасть на борт:

«Менеджер сказал, что чудом взял новые билеты, чтобы нас отправить из Дубая в Новосибирск. А когда взлетели, оказалось, что несколько задних рядов свободны».

В непростой ситуации оказались пассажиры круизных лайнеров: часть из них сама покупала перелеты – у них разные даты и авиакомпании, поэтому туроператорам было очень сложно их сгруппировать для отправки в аэропорты. В итоге есть недовольные.

О серьезных проблемах сообщают и отдыхающие в других странах, собиравшиеся лететь домой через арабские хабы ближневосточными компаниями. «Должен был улететь 9 марта, рейс отменили. Никак подтверждающих бумаг не дают. Купил билеты только на 13-е. А сегодня у меня заканчивается срок безвиза. В иммиграционной службе сказали, что я должен покинут страну в течение 10 дней. А если в пятницу вылет опять отменят?» – переживает один из застрявших на Пхукете.

Напомним, что власти Таиланда разрешили таким туристам продлить срок пребывания в королевстве на 30 дней, но процедура непростая и без подтверждающего письма авиакомпании или распечатки официального сообщения из интернета никак не обойтись.

Кстати, опасения, что рейсы, запланированные на эту неделю, не состоятся, оправданы: «Мы должны 13-го вылетать из Мале в Доху, а оттуда в Москву. Только что сообщили об отмене», – рассказывают россияне на Мальдивах. И выкладывают скриншоты билетов на прямые перелеты «Аэрофлота»: на завтра самые дешевые места продают за 303 тыс. руб, и на двух рейсах их остались единицы. Улететь семье из 3 человек можно не раньше пятницы, и уже по цене от 413 тыс. на одного, а в субботу – только за 2,8 млн.