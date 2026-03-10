Qatar Airways планирует третий вывозной рейс в Москву

Туристы, не успевшие вылететь из Катара в Россию на вывозных рейсах Qatar Airways 9 и 10 марта, скорее всего, смогут отправиться домой 14-го числа. Информация о вылете появилась на сайте авиакомпании.

Третий рейс QR 339 из Дохи в Москву после 9-дневного перерыва, вызванного ирано-израильским конфликтом, запланирован на 09:10 по местному времени (совпадает с московским). Прибытие Boeing 777-300ER в Шереметьево ожидается в 14:45. Билеты на вылет 14 марта уже доступны в системах онлайн-бронирования. Их стоимость, по состоянию на 10:00 10 марта начиналась от 74 тыс. руб., включая провоз багажа весом до 30 кг.

Впрочем, еще дороже накануне вылета продавались билеты на сегодняшний рейс из Дохи в Москву, по данным телеграм-каналов, – за 94 тыс. руб. Согласно табло катарского аэропорта, вылет QR 339 из Дохи 10 марта перенесли на 3 часа – с 09:35 на 12:40.

Первый же рейс из Катара в Шереметьево после паузы, вызванной ирано-израильским конфликтом, Qatar Airways выполнила 9 марта.

Ранее «ТурДом» писал, что посольство РФ в Катаре по просьбе Qatar Airways запросило персональные данные пассажиров с билетами с 28 февраля по 11 марта, для организации вывозного рейса.