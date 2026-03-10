Путешественники поделились мнениями о первом отеле Wildberries в Египте

Путешественники из России поделились первыми впечатлениями о новом отеле сети Wildberries, расположенном на египетском курорте Шарм-эш-Шейх. По словам отдыхающих, они высоко оценили качество питания и приветливость персонала. Однако, многие отметили, что номерной фонд отеля нуждается в улучшении и доработке.

Отель, открытый в середине февраля в сотрудничестве с туроператором FUN&SUN под брендом WB Travel, получил название WB Travel Dreams Vacation и соответствует четырем звездам.

Одна из туристок рассказала РИА Новости, что отель весьма неплохой, хотя сравнить его ей не с чем, так как это ее первый визит в Египет. Ее привлек именно бренд Wildberries. Она отметила разнообразие блюд в ресторанах, дружелюбный персонал и наличие в номерах всего необходимого. Вместе с тем, она указала на продолжающиеся ремонтные работы на территории и отсутствие информации о дневных и вечерних развлекательных программах, что, по ее мнению, является недочетом для отеля такого уровня. Тем не менее, в целом она осталась довольна уровнем обслуживания, соответствующим заявленным четырем звездам.

Другая гостья, Вероника, также похвалила питание и состояние бассейнов, но выразила разочарование качеством предоставленного номера, который, по ее словам, не соответствовал ожиданиям. Персонал, как признала Вероника, быстро реагировал на проблемы.

Третья отдыхающая из России подтвердила, что персонал отеля в целом доброжелателен, но также осталась недовольна состоянием номеров. Она посетовала на то, что ей пришлось заселиться не в тот номер, на который она рассчитывала, оплатив свой отдых.