S7 Airlines откроет рейсы из Хабаровска в Пекин

Авиакомпания S7 Airlines запустит прямые рейсы из Хабаровска в Пекин. Первый перелет по новому маршруту запланирован на 30 октября 2026 года. Об этом сообщили в международном аэропорту Хабаровска.

© tourdom.ru

Полеты будут выполняться 2 раза в неделю. Вылет по пятницам назначен на 00:30, по воскресеньям на 01:20 по местному времени.

На линии планируют использовать самолеты Boeing 737. Салон рассчитан на 176 пассажиров: 8 мест предусмотрены в бизнес-классе, остальные 168 в экономическом.

Запуск рейсов позволит расширить авиасообщение между Хабаровском и столицей Китая и увеличить количество прямых перелетов на этом направлении. По данным аэропорта, спрос на поездки между двумя городами остается высоким, поэтому появление нового перевозчика должно сделать маршрут более доступным для пассажиров.