Турбизнес Турции может потерять 7 млрд долларов доходов, если конфликт в Иране затянется еще на 3 месяца. Такой прогноз представили аналитики издания Ekonomim.

© tourdom.ru

В частности, Турцию в прошлом году посетило примерно 5,6 млн туристов из стран Ближнего Востока. Однако на фоне последних событий многие путешественники уже аннулируют поездки в республику. Это, безусловно, в итоге приведет к падению турпотока и ударит по доходам туристического сектора.

«Общий доход Турции от туризма за 2025 год составил 65 млрд долларов. В худшем случае, если война затянется даже на несколько месяцев, финансовые потери турсектора могут составить более 10%», – говорится в публикации.

Также аналитики предупреждают, что отдых в Турции начнет дорожать. Это связано с растущими ценами на нефть и ослаблением лиры. Пока экономика просто еще не успела отреагировать на быстро меняющиеся рынки, но уже скоро это произойдет.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары были нанесены по ряду крупных городов, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной операции и сообщил об атаках по объектам в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Из-за этого большинство стран Ближнего Востока ввели ограничение на авиасообщение.