Хайнань планирует расширить авиасообщение с Россией за счет увеличения частоты рейсов и выхода на новые новые маршруты. Об этом сообщили СМИ в официальной делегации провинции, принимающей участие в сессии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

Кроме того, на Хайнане намерены активнее разрабатывать туристические программы, ориентированные на российских путешественников. В частности, рассматривается создание комбинированных маршрутов, которые позволят знакомиться не только с курортом Санья, но и с другими городами острова – Учжишань, Баотин, Линшуй, Цюнхай, Даньчжоу и Хайкоу.

Отдельное внимание планируется уделить улучшению сервиса для гостей из России. Так, власти региона намерены поощрять отели к внедрению системы круглосуточного заезда и выезда, что должно упростить размещение туристов, прибывающих ночными рейсами.

По данным делегации, в 2025-м Хайнань посетили 505,3 тыс. туристов из России, что на 120% больше, чем годом ранее. Россияне обеспечили 33,7% всего иностранного турпотока на остров, заняв первое место среди зарубежных рынков.

В настоящее время прямые авиарейсы на Хайнань выполняются по 10 маршрутам из Хайкоу и Санья в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Новосибирск, Хабаровск, Красноярск, Владивосток, Улан-Удэ и Екатеринбург. Совокупная частота полетов превышает 20 рейсов в неделю, уточнили представители делегации.