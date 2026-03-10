Перевозку туристов на Ольхон поставят на поток и систематизируют

В Иркутской области приступают к систематизации пассажирских перевозок в туристической сфере, в первую очередь – на остров Ольхон. Соответствующее поручение дал губернатор Игорь Кобзев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Наша основная задача навести порядок и создать прозрачную и удобную систему. Важно, чтобы и туристы, и местные жители получали качественные и безопасные услуги. Мы провели первое совещание рабочей группы, чтобы определить вектор развития этой сферы, создать прозрачные, безопасные и комфортные условия для перевозки туристов при сохранении уникальной экосистемы острова Ольхон», – цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Лобанова.

Для решения этой задачи сформирована специализированная рабочая группа. В нее войдут представители Прибайкальского национального парка, региональных управлений МЧС, ГИБДД, Ространснадзора, администрации Ольхонского района и перевозчиков, работающих на данном направлении.

По мнению властей, основная задача – создание прозрачной и удобной системы, которая гарантировала бы не только качество, но безопасность предоставляемых услуг как для гостей острова, так и для местного населения.

По словам властей, будет проведен анализ технических категорий автомобилей, чтобы в итоге утвердить единый стандарт для работы на акватории Байкала. Кроме того, специалисты детально изучат существующие маршруты к туристическим локациям, включая особо опасные участки — ледовые переправы и выезды на лед. В перспективе рассматривается возможность организации мультимодальных перевозок с использованием разных видов транспорта.

Напомним, что в начале этого года на льду Байкала у Ольхона произошли две трагедии с туристами из Китая. 28 января внедорожник с туристами из Китая перевернулся, въехав в расщелину в местности Маломорец. В результате аварии погибла пожилая женщина, еще двое пострадали. Спустя почти месяц – 20 февраля в районе мыса Саган-Хушун под лед провалился автомобиль УАЗ. Жертвами трагедии стали восемь человек – семь туристов (в том числе 12-летняя девочка) и водитель. Спастись удалось лишь одному пассажиру. По обоим фактам расследуются уголовные дела.