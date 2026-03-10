В Китае сделали неожиданное заявление о будущем безвизового режима с Россией

В Пекине на полях открывшейся ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) высокий дипломатический источник обозначил перспективы упрощенного визового режима между двумя странами. Глава дипломатической миссии КНР в Российской Федерации, отвечая на вопросы прессы, высказался о вероятности продления действующих двусторонних соглашений.

По словам китайского дипломата, логика развития дружественных связей между Москвой и Пекином подсказывает, что комфортные условия для взаимных поездок граждан должны сохраняться и в дальнейшем. Он подчеркнул, что такой шаг стал бы логичным продолжением текущей политики открытости, учитывая высокий интерес жителей обеих стран к туристическим и деловым поездкам.

«Это вполне естественно», – приводит информационное агентство РИА Новости слова посла, сказанные им в ответ на вопрос о целесообразности пролонгации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках после наступления осени.

Стоит напомнить, что в середине сентября прошлого года китайская сторона инициировала годовой экспериментальный режим, позволяющий российским туристам с общегражданскими загранпаспортами находиться в стране до 30 дней без оформления виз. В развитие этой инициативы в декабре президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий зеркальные условия для граждан КНР, которые будут действовать вплоть до 14 сентября 2026 года.

Практические результаты уже дают о себе знать. Ранее российский посол в Китае Игорь Моргулов в интервью тому же агентству констатировал заметный всплеск интереса со стороны россиян: число путешественников, посетивших КНР после введения послаблений, возросло на 40 процентов.

Отметим, что текущая сессия ВСНП, стартовавшая в китайской столице 10 марта, продлится до 12 марта и традиционно станет площадкой для обсуждения ключевых векторов внешней и внутренней политики государства.