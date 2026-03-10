Эксперты назвали безопасную замену Дубаю с небоскребами и люксом

В связи с нестабильной обстановкой в ближневосточном регионе и сохраняющимися сложностями с авиасообщением, традиционные направления для роскошного отдыха, такие как Дубай, временно утратили свою доступность для российских туристов. Эксперты туристической отрасли прогнозируют, что даже при гипотетическом возобновлении рейсов, уровень доверия путешественников к этому региону вряд ли восстановится оперативно. В связи с этим путешественники, ищущие футуристические пейзажи, высококлассный шопинг и атмосферу мегаполиса будущего, вынуждены искать альтернативные направления.

«Эксперты, опрошенные корреспондентом инфогруппы Турпром, предлагают взглянуть на Шанхай. Этот мегаполис предлагает ровно тот же «вау-эффект», что и эмираты: головокружительные небоскрёбы, формирующие знаковый силуэт, и бесконечные торговые центры высшего класса. При этом добраться туда сейчас довольно просто и совершенно безопасно», – передает «Турпром».

Также аналитики обращают внимание на безвизовый режим для россиян и наличие прямых рейсов из Москвы, стоимость которых в конце марта стартует от 25,5 тысяч рублей.

Шанхай привлекает не только архитектурными изысками, но и ощутимой финансовой выгодой. Сравнительный анализ цен показывает, что стоимость жизни в китайском мегаполисе значительно ниже дубайских расценок: обед в ресторане среднего класса обойдется более чем вдвое дешевле, а экономия на отелях позволяет либо уложиться в скромный бюджет, либо добавить в программу эксклюзивные развлечения.

Однако китайский гигант – это не просто удешевленная версия Эмиратов. Ультрасовременный облик делового района Пудун с его знаменитыми башнями здесь органично соседствует с историческим центром. Туристам рекомендуют начать знакомство с городом с набережной Вайтань (Бунд), откуда открывается классический вид на футуристические высотки. Для любителей острых ощущений открыты смотровые площадки небоскребов, а для тех, кто ищет гармонии, — старинный сад Юй, который посетители сравнивают с ожившей картиной эпохи династии Мин.

Помимо всем известных небоскребов, город может похвастать современными архитектурными шедеврами, например, комплексом «Тянь Ань 1000 деревьев», чьи смелые формы напоминают «вертикальный лес». Любителей шопинга ждут моллы IFC Mall и IAPM Mall с коллекциями люксовых брендов. Гастрономическая жизнь Шанхая также заслуживает отдельного внимания: от легендарных жареных булочек с историей вековой давности до изысканных блюд в ресторанах, удостоенных звезд.

Согласно данным рейтингов Versus, Шанхай получает от путешественников 8,6 балла из 10, обходя Дубай. В отзывах туристы выделяют чистоту улиц, высокий уровень безопасности, удобство транспортной системы и уникальное смешение культур, создающее атмосферу, которую раньше приписывали Нью-Йорку. В отсутствие серьезных официальных предупреждений для визитеров, Шанхай становится логичным выбором на фоне напряженности в других регионах.