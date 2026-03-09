Названы сроки возвращения всех застрявших на Ближнем Востоке туристов

Всех застрявших на Ближнем Востоке российских туристов планируют вернуть до 10 марта
Авиакомпании планируют вывезти еще более 7,5 тыс. российских туристов из стран Ближнего Востока. Для этого 31 рейс организуют отечественные перевозчики и 2 – иностранные из Катара и Омана, сообщили в Росавиации.
На прошлой неделе в Россию прибыли более 45 тыс. пассажиров на 219 рейсах. Общее число наших туристов в регионе до начала кризиса оценивалось примерно в 50 тыс. человек.
График вывозных рейсов сформирован до 10 марта включительно с учетом перебронирования ранее купленных билетов. Ожидается, что к этой дате все оставшиеся пассажиры вернутся в Россию. При этом у ряда авиакомпаний билеты на полеты из ОАЭ уже появляются в свободной продаже.
Как писал ранее «ТурДом», «Аэрофлот» поставил на март 25 парных рейсов из Москвы в Бангкок, Пхукет, Мале и Коломбо. На лайнерах, следующих в Таиланд, перевозчик дополнительно предложил около 9,9 тыс. кресел, на Мальдивы – 5,4 тыс., в Шри-Ланку – около 4 тыс.При этом некоторые россияне летят на отдых в страны Персидского залива, несмотря на риски и призывы властей воздержаться от поездок. Все это самостоятельные туристы. По информации от турагентов, среди клиентов есть желающие выехать на отдых в ОАЭ и другие страны региона, но туроператоры выполняют рекомендации МИД и Минэка и приостановили отправку туристов. Тем, кто оплатил туры на март, предлагают перенести даты поездок, выбрать другое направление или договориться о возврате.