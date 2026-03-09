Названы сроки возвращения всех застрявших на Ближнем Востоке туристов

Авиакомпании планируют вывезти еще более 7,5 тыс. российских туристов из стран Ближнего Востока. Для этого 31 рейс организуют отечественные перевозчики и 2 – иностранные из Катара и Омана, сообщили в Росавиации.

На прошлой неделе в Россию прибыли более 45 тыс. пассажиров на 219 рейсах. Общее число наших туристов в регионе до начала кризиса оценивалось примерно в 50 тыс. человек.

График вывозных рейсов сформирован до 10 марта включительно с учетом перебронирования ранее купленных билетов. Ожидается, что к этой дате все оставшиеся пассажиры вернутся в Россию. При этом у ряда авиакомпаний билеты на полеты из ОАЭ уже появляются в свободной продаже.

Как писал ранее «ТурДом», «Аэрофлот» поставил на март 25 парных рейсов из Москвы в Бангкок, Пхукет, Мале и Коломбо. На лайнерах, следующих в Таиланд, перевозчик дополнительно предложил около 9,9 тыс. кресел, на Мальдивы – 5,4 тыс., в Шри-Ланку – около 4 тыс.При этом некоторые россияне летят на отдых в страны Персидского залива, несмотря на риски и призывы властей воздержаться от поездок. Все это самостоятельные туристы. По информации от турагентов, среди клиентов есть желающие выехать на отдых в ОАЭ и другие страны региона, но туроператоры выполняют рекомендации МИД и Минэка и приостановили отправку туристов. Тем, кто оплатил туры на март, предлагают перенести даты поездок, выбрать другое направление или договориться о возврате.