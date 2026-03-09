Сколько россиян ждут возвратных рейсов на островах Индийского океана

Около пяти тысяч россиян остаются на островах Индийского океана из-за сбоев в авиасообщении на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Не менее 5 тысяч российских туристов до сих пор испытывают сложности с возвращением домой с тропических островов Индийского океана", - говорится в сообщении АТОР.

Отмечается, что самая сложная ситуация наблюдается на Шри-Ланке, где застряли около 3,6 тысяч наших соотечественников, на Маврикии из-за очень ограниченного числа авиарейсов и на Мальдивах, где очень высокие цены на перелеты. Проще ситуация складывается на Сейшелах: там помимо прямых рейсов туристам предлагаются альтернативные маршруты через Стамбул и Аддис-Абебу.

В АТОР подчеркнули, что россиянам помогают туроператоры, которые продлевают им проживание, ищут альтернативные маршруты, перебронируют билеты. Однако лишь 1,5 тысячи из пяти тысяч граждан - это туристы туроператоров. Остальные вынуждены самостоятельно заниматься решением всех вопросов.

Между тем, "Аэрофлот" увеличил с 13 до 25 дополнительных рейсов в Таиланд, на Мальдивы и в Шри-Ланку, а также добавил перелеты в Коломбо. Авиакомпания выполнит их с 13 по 28 марта.