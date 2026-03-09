AZUR air корректирует расписание рейсов из-за незапланированной посадки самолета

Туристы, вылетевшие вчера из Тюмени в Нячанг, прибудут на вьетнамский курорт не ранее завтрашнего дня.

© tourdom.ru

Рейс ZF-2559 авиакомпании AZUR air с 336 пассажирами незапланированно совершил посадку в Мьянме. Резервный борт из Московского аэропорта Внуково отправился в Янгон только сегодня днем, в 12:03, его прибытие ожидается в 21:30 по московскому времени (00:30 – по местному). О том, когда лайнер вылетит в Нячанг, перевозчик проинформирует дополнительно.

В AZUR air сообщили порталу TourDom.ru, что пассажирам на время ожидания рейса предоставлена гостиница. Судя по комментариям в соцсетях туристов, летевших рейсом ZF-2559, размещение прошло без проволочек:

«Все норм. В отель заселили. Ждем инструкций по следующему вылету», «Мьянма нас приняла хорошо, даже в аэропорту накормили. Люди спокойны».

Из-за незапланированной посадки в Янгоне AZUR air приходится корректировать расписание 14 рейсов на глубину до 12 марта. Их список сейчас уточняется. Пока известно о 30-часовой задержке ZF-2583 из Омска в Камрань (Вьетнам). Самолет должен был отправиться сегодня в 09:00, но перенесен на 15:00 завтрашнего дня.

Ранее мы писали, что транспортная прокуратура взяла на контроль крупные сбои в графике вылетов нескольких авиакомпаний.