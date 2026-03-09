Посольство РФ в Катаре ждет данные туристов для организации вывозного рейса

Посольство РФ в Катаре по просьбе Qatar Airways срочно запросило личные данные туристов для организации вывозного рейса. Касается пассажиров, которые не смогли улететь с 28 февраля по 11 марта. Их просят отправить на электронную почту rusembqatar@mid.ru следующую информацию: фамилию и имя как в загранпаспорте, дату рождения, номер билета или PNR-номер, актуальный номер телефона. Это надо сделать до 15:00 9 марта.

При этом в дипмиссии подчеркнули, что посольство не формирует списки пассажиров на рейсы Qatar Airways и не влияет на политику авиакомпании, в том числе на приоритетность посадки. В то же время дипломаты заявили, что предпринимают все возможные усилия, чтобы желающие смогли как можно скорее вернуться домой.

Первый рейс Qatar Airways вылетел из Дохи в Москву сегодня утром. В список пассажиров включили тех, кто летит с детьми, пожилых, а также нуждающихся в срочной медицинской помощи и туристов, которым не удалось покинуть страну 28 февраля.

Управление гражданской авиации Катара разрешило российским туристам до 14 марта жить в гостиницах бесплатно. Продлевают проживание автоматически по скриншотам билетов.