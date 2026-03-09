Как Абхазия встречает туристов из России

МОСКВА, 9 марта, ФедералПресс. В Абхазии продолжает развиваться проект «Абхазское застолье», которое ежедневно посещают около 500 человек из разных регионов России. Мероприятие проходит во дворе семьи Кокоскерия в селе Дурипш Гудаутского района.

Инициатором «Абхазского застолья» стали братья Руслан и Осман Кокоскерия, которые почти два десятилетия назад стали развивать такой формат отдыха. В ходе культурного мероприятия гости республики знакомятся с тем, как живет абхазская семья. Под разговоры о культуре и традициях им показывают обширное хозяйство, угощают напитками и национальными блюдами.

«Дорогие гости, ваша страна великая, в ней проживает много народов. Это страна с величайшей историей. Дай же Господь, чтобы эта великая страна стала еще крепче», – обратился к гостям из России Руслан Кокоскерия.

«Абхазское застолье» посещают жители разных уголков России. Так, Нина приехала из Новосибирска, чтобы отметить свой день рождение в Абхазии, Евгения вместе с мужем – из Новокузнецка, также присутствовали туристы из ДНР и ЛНР, а также из Волгоградской и Воронежской областей и других регионов РФ.

«Контраст снежных гор, при этом пальм, бушующего моря, лазурного цвета море. Очень красиво, очень необычно», – заметила Евгения.

