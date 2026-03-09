Аэропорт Пхукета смягчит запрет на использования мобильных приложений

В аэропорту Пхукета решили смягчить правила для вызова такси через мобильные приложения. Сейчас пассажирам фактически запрещено использовать такие сервисы, чтобы не допускать на рынок посторонних перевозчиков, но теперь пассажирам сделают уступку, пишет Bangkok Post.

© tourdom.ru

Поводом для обсуждения стали установленные в аэропорту знаки с надписью о запрете ожидания пассажиров и активации приложений для вызова такси у терминалов. Фото указателей вызвали критику в соцсетях – пользователи предположили, что аэропорт ограничивает работу онлайн-сервисов.

Директор аэропорта Мончай Танод пояснил, что эти меры не направлены против приложений для заказа поездок. По его словам, цель указателей – упорядочить движение транспорта и предотвратить ситуацию, когда неавторизованные водители останавливаются у терминалов и предлагают услуги вне официальных зон посадки.

При этом лицензированные сервисы продолжат работать. Сейчас разрешение имеют такси со счетчиками, аэропортовые лимузины, общественные автобусы, компании по прокату автомобилей и платформа Grab. Для них предусмотрены специальные зоны посадки пассажиров.

Все перевозчики, работающие на территории аэропорта, должны пройти проверку, зарегистрировать данные автомобилей и водителей и соблюдать стандарты обслуживания. Это позволяет администрации контролировать качество услуг и реагировать на жалобы пассажиров.

В аэропорту также сообщили, что сервисы Bolt и inDriver уже получили одобрение Департамента наземного транспорта Таиланда и сейчас проходят процедуру получения разрешения на работу в аэропорту. После завершения проверки для них также определят места посадки пассажиров.