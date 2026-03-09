От тротуаров до пенсии: какие немецкие привычки впечатлили российского блогера?

Российская путешественница, известная в сети под ником Елена, поделилась удивительными наблюдениями после своего пребывания в Германии. В своем блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен», она выделила несколько немецких обычаев, которые, по ее мнению, «стоит перенять».

Елена с восхищением отметила ежедневную заботу немцев о прилегающей территории. Будь то подметание тротуаров, уборка опавших листьев осенью или чистка снега зимой – порядок вокруг дома поддерживается неукоснительно. Не менее впечатлила блогера привычка жителей Германии ответственно относиться к выгулу питомцев: каждый собаковод оснащен пакетиками для уборки, а нарушение этого правила незамедлительно влечет за собой общественное порицание и даже штраф.

Путешественница также обратила внимание на живописные традиции: вместо глухих заборов немцы предпочитают создавать "живые изгороди" из цветов и растений, что, по мнению Елены, придает участкам более мягкий и эстетичный вид.

Помимо этого, россиянка подчеркнула аккуратность немцев при парковке автомобилей, оставляя достаточно места для велосипедистов и прохожих с колясками. Отмечается их неизменная вежливость, готовность сообщать о нарушениях для поддержания порядка, а также дальновидный подход к планированию пенсии с молодости и четкое разделение рабочей и личной жизни.

"Их жизнь не выглядела напряженной или хаотичной. Она была спокойной, предсказуемой и очень упорядоченной," – резюмировала свои впечатления автор.

