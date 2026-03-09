Сколько денег потеряют авиакомпании РФ из-за вывозных рейсов

Потери российских авиаперевозчиков на вывозных рейсах с 2 по 10 марта могут достигнуть 1 млрд рублей, сообщают «Известия».

© РИА Новости

Каждый рейс с пустым салоном в одну сторону снижает рентабельность перелета до –30%, а увеличившийся маршрут увеличивает стоимость рейса на треть. Как считают эксперты, минимальные убытки для каждого самолета на 180 мест могут достигать 1,5–3 млн рублей.

Если перелеты над Персидским заливом останутся закрытыми до апреля, то отечественной авиационной отрасли придется серьезно перестраивать перелеты на курорты. Стыковочным хабом для полетов в Египет и Европу может стать Стамбул, а на Мальдивы — аэропорты Индии.

Российские авиаперевозчики понесут миллиардные убытки из-за пересмотра маршрутов полетов в страны Персидского залива, однако эти расходы, скорее всего, им компенсируют. Об этом НСН заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.