Из Новосибирска на Мальдивы за 55 тысяч рублей: туроператоры вынуждены снижать цены в разы
После начала военного конфликта на Ближнем Востоке туроператоры начали экстренно распродавать туры на другие направления. Туристы могут найти билеты по сверхнизким ценам.
«Я следила за акциями несколько дней. Когда появился вариант с прямым чартером на Мальдивы за 55 тысяч с проживанием и питанием, сразу бронировала», – рассказала Сиб.фм жительница Новосибирска.
По словам туристки, у нее был другой план: поездка в ОАЭ. Однако после начала конфликта и закрытия неба в том регионе, решила поискать другие варианты. Тур на Мальдивы за 55 тысяч рублей включает в себя прямой перелет чартером, проживание в отеле 3* на семь ночей и завтраки.
Из-за сложившейся на Ближнем Востоке ситуации туроператоры вынуждены предлагать «горящие туры». Это связано с необходимостью избежать простоев и отмен чартерных рейсов. При этом при покупке таких туров важно сразу уточнять все детали: в том числе, возможность изменения маршрута и правила отмены в случае ухудшения ситуации в регионе.