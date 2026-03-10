«Аэрофлот» отвезет застрявших на Мальдивах туристов в Москву в пять раз дешевле

В некоторые дни после 13 марта улететь с Мальдив в Россию самолетами «Аэрофлота» можно значительно дешевле, чем в ближайшее время. На это обратили внимание туристы, которые застряли на островах из-за ирано-израильского конфликта и подыскивают обратные билеты.

11, 12, 14 и 15 марта перелет из Мале в Москву в экономклассе обойдется в 238 тыс. руб. 13-го числа цена заметно снижается: билет по тарифу «эконом лайт» можно приобрести за 138 тыс. А 16 марта стоимость падает еще больше – билет с багажом доступен за 79 тыс. руб., без него – за 67.

Далее подобные цены на билеты Мале – Москва – от 73 тыс. без багажа – можно найти 20 и 23 марта.

«Тем, кто уже купил за 200 тыс., лучше об этом не знать», – иронизируют туристы в соцсетях.

Они предполагают, что снижение цен связано с падением спроса: «Просто коллапс закончился». Многие не улетевшие в начале месяца пассажиры уже покинули Мальдивы – стыковочными рейсами иностранных авиакомпаний, или подобрали билеты на более ранние даты.

Впрочем, есть и другое объяснение: с 13 марта в расписании «Аэрофлота» появились дополнительные рейсы по маршруту Мале – Москва. Вылеты SU 573 запланированы 13, 16, 19, 20, 23, 26 и 27 марта.

Отметим, для того чтобы вернуться с островов в Россию в ближайшее время, есть и более доступные варианты. Например, 12 марта можно отправиться в Москву рейсом Emirates c пересадкой в Дубае: время в пути 14 часов, цена билета – 82 тыс. руб. В тот же день есть места на лайнере Azal с транзитом в Баку за 87 тыс. руб. На 14 марта в продаже билеты арабского перевозчика за 58 тыс. руб., а также Qatar Airways – за 77 тыс.