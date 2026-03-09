Emirates возобновила перевозку транзитных пассажиров через Дубай из всех стран, которые обслуживает компания, сообщили в российском генконсульстве.

«Пассажиры могут путешествовать из России и в Россию со стыковкой в Дубае по всей маршрутной сети авиакомпании», – пояснили в дипмиссии.

У перевозчика 3 ежедневных рейса из ОАЭ в Россию. В Москву EK133 с вылетом в 06:55 и EK131 с оправлением в 13:50. В Санкт-Петербург можно добраться рейсом EK175, который вылетает из Дубая в 13:10.

В дипмиссии также отметили, что Emirates отменила ограничения на перевозку туристов, у которых нет гражданства или статуса резидента ОАЭ. Теперь на борт пускают всех пассажиров, у которых есть право на въезд на территорию ОАЭ в соответствии с визовым режимом.

Как писал ранее «ТурДом», стоимость билетов у этого перевозчика начинается от 81 тыс. Для сравнения Utair предлагает перелет в Москву за 76 тыс., а с багажом – за 80 тыс. Перелет «Уральскими авиалиниями» в Домодедово обойдется в 80 тыс.

Наши читатели, вылетавшие рейсом Emirates 8 марта из Пулково рассказали, что оформляли билеты онлайн, вылет был без задержки, а самолет почти пустой – в салоне набралось всего 20–25 человек.

По информации от турагентов, среди клиентов есть желающие выехать на отдых в ОАЭ и другие страны Персидского залива, но туроператоры выполняют рекомендации МИД и Минэка и приостановили отправку туристов. Тем, кто оплатил туры на март, предлагают перенести даты поездок, выбрать другое направление или договориться о возврате.