Эксперты назвали антитоп турнаправлений у россиян

В Египте люди жалуются на антисанитарию, а в Турции отмечают ухудшение сервиса

В 2026 году самыми популярными зарубежными направлениями у россиян станут Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, а внутри страны — Москва, Санкт-Петербург и Казань, считают эксперты. При этом порой некоторые россияне не получают ожидаемого эффекта от проведенного в чужой стране отпуска. О том, в какие страны чаще отказываются ехать россияне, что становится причиной отказа и как обезопасить себя во время путешествия, — в материале "Реального времени".

"По глазам повара поняла, что вы — главный враг турецкого народа"

В 2026 году тройку самых популярных зарубежных направлений у россиян открывают Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Четвертое место делят между собой Китай и Таиланд, а замыкает топ-5 Вьетнам. Такой прогноз дал вице-президент АТОР, глава холдинга "Русский экспресс" Тарас Кобищанов.

Что касается российских направлений на 2026 год, то здесь топ остается без особых изменений. В лидерах по спросу — Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также в этот рейтинг вошли Сочи, Эстосадок (Адлерский район, Сочи), Сириус, Новосибирск, Краснодар, Адлер и Екатеринбург. Причем в преддверии открытия навигации востребованными остаются в том числе речные круизы. Так, туристы активно плывут из российской столицы по городам Золотого кольца, до Санкт-Петербурга, столицы Татарстана, Нижнего Новгорода, следует из данных РСТ.

В свою очередь, россияне, побывавшие даже на самых популярных курортах, порой разочаровываются в отдыхе. Так, в ряде отелей Турции некоторые туристы отмечают ухудшение сервиса, включая качество еды.

— Еды нет, вообще, совсем. Злобный повар накладывает в тарелку еду и смотрит на тебя с вопросом — а не обожрешься ли ты?! Если второй раз подойдешь за травой — по глазам повара поняла, что вы — главный враг турецкого народа. В номерах сыро и грязно, — писала Алина об отдыхе в Турции на одном из туристических сайтов.

Похожие жалобы российские туристы оставляют и об отелях Египта. Причем уровень "звездности" и фоновые фотографии туроператоров не всегда соответствуют действительности, отмечают россияне.

— Отель просто ужас! Клопы, мыши, грязные простыни, горячей воды нет. (На ресепшене, — прим. ред.) — хамство, вымогали деньги просто за все... Он (отель, — прим. ред.) не пригоден для проживания, антисанитария, помойка! Еда есть, но ее невозможно кушать. Любителям кофе скажу — моча... Не портите свой отпуск! — делится своими впечатлениями Мария об отдыхе в Египте.

"В Индию не хотят ехать из-за антисанитарии"

В Египет действительно не все хотят ехать. Основные причины — бедные и грязные города, а также небольшое количество интересных экскурсий. Об этом "Реальному времени" сообщила менеджер турагентства Anex Юлия Шигабутдинова.

Помимо этого, туристы не всегда рассматривают ряд дальних стран. Основные причины: необходимость визы и риск отказа в ней, а также долгое время полета.

— Например, в Австралию или некоторые страны Южной Америки и лететь долго, и визу нужно делать заранее, — обратила внимание собеседник агентства.

"Берите с собой минимальную аптечку"

Чтобы обезопасить себя при поездке в другую страну, стоит взять с собой наличку в долларах. При этом стоит помнить, что в Европе российским туристам запрещено вывозить евро за пределы Евросоюза, сообщил "Реальному времени" инструктор по выживанию Александр Алешкин.

Напомним, что с 2015 года любой россиянин может иметь два загранпаспорта одновременно, у каждого из которых есть свой срок действия. Эта практика полностью легальна и регламентирована законодательством. Однако важно, чтобы второй паспорт обязательно был биометрическим (нового образца, сроком на 10 лет). Если оформить второй "загранник" старого образца, то первый аннулируют.

Второй такой документ может понадобиться, если:

нужно сохранить действующие визы (например, шенгенскую или американскую) в загранпаспорте, в котором закончились пустые страницы;

нужно выехать за границу, пока основной документ находится в консульстве на оформлении визы;

если нужно посетить страны, не признающие визы или въездные отметки друг друга (Иран — Израиль и пр.);

нужна страховка от непредвиденных ситуаций (утрата, кража).

Если человек едет по путевке, то лучше узнать больше информации о месте отдыха у своего агента, а находясь на чужой территории, старайтесь меньше общаться с посторонними людьми, рекомендовал инструктор.

— Это не значит, что все кругом жулики, но человек, не говорящей на местном языке, всегда находится в зоне риска. Именно поэтому по возможности за месяц перед поездкой изучите базовые 50 слов местного языка, чтобы вы могли местным объяснить, куда идете и чего хотите, — советовал Алешкин.

Еще, по его словам, при посещении дикой природы, например экскурсии в национальных парках, следует внимательно слушать гида и следовать его инструкциям, а также изучить отношение тех или иных стран к употреблению алкоголя.

— Вообще в принципе не следует находиться в чужой стране в нетрезвом состоянии, чтобы не привлекать к себе внимание правоохранителей и не попасть в провокационную ситуацию. Если вы едете в мусульманскую страну, то и вовсе забудьте об алкоголе. Помните, что, выйдя за территорию отеля пьяным, вы тотчас можете попасть под уголовное преследование. И даже в странах, где не запрещено пить спиртные напитки, не в коем случае нельзя их покупать на улице, приобретайте алкоголь только в тех местах, которые есть в отеле, во избежание риска отравиться, — объяснил он.

Если же вдруг в чужой стране на вас напали, то следует идти в полицию и составить заявление. Даже если вы не знаете язык, вам в течении определенного времени обязаны предоставить переводчика и связать с консульством. При его отсутствии — звоните на горячую линию МИД России, рассказал инструктор.