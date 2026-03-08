Продление безвиза может стать квестом для застрявших в Таиланде россиян

Власти Таиланда разрешили туристам с истекшим сроком пребывания находиться в стране дополнительные 30 дней, если их рейсы отменены из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.

Такая необходимость есть у самостоятельных путешественников, у которых подошли к концу максимально допустимые 2 месяца пребывания в королевстве без оформления визовых формальностей, а вылететь на родину нет возможности, так как их обратные рейсы через аэропорты ОАЭ, Катара и т. д. отменены. У организованных туристов подобной проблемы нет, на отдых они обычно отправляются на срок до 3 недель.

Как рассказал порталу TourDom.ru руководитель таиландской принимающей компании «Илвес Тур» Виктор Кривенцов, безвиз не продлевают автоматически. Нужно обращаться с заявлением в иммиграционный офис. Необходимо предъявить обратный билет, выписанный до 28 февраля, а также подтверждение, что рейс отменен – в виде письма от авиакомпании или распечатки официального сообщения в интернете. Кроме того, потребуется справка из российского посольства (Embassy Certificate) о том, что у туриста нет возможности покинуть королевство в срок. Отдыхающим в Паттайе придется ехать за таким документом в Бангкок. Тем, кто на Пхукете, проще, там есть консульство РФ. Есть и позитив – безвиз продлят на 30 дней бесплатно.

