Покинувшие Дубай туристы хлынули на курорты трех стран

Российские путешественники, столкнувшиеся с невозможностью вылететь в Объединенные Арабские Эмираты и некоторые соседние государства, оперативно переключились на альтернативные варианты отдыха. В сложившейся ситуации наибольший интерес они проявили к трем популярным направлениям, где приемлемая ценовая политика и достаточное количество свободных мест в отелях. Речь идет о Турции, Египте и Таиланде, которые сейчас аккумулируют основной туристический поток из РФ.

Как в ходе общения с представителями СМИ отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, свыше 70 % клиентов, чьи ближайшие рейсы подпали под отмену, изъявляют желание рассмотреть иные курорты.

«Пока в топ-3 наиболее популярных направлений, которые выбирают наши путешественники, не сумевшие отправиться в ОАЭ и соседние государства, – Турция, Египет и Таиланд», – заявила в беседе с «Турпромом» эксперт.

По словам главы АТОР, важным стимулом для смены вектора отдыха стало отсутствие резкого скачка цен. Небольшое удорожание туров, фиксируемое в пределах 3 %, путешественники воспринимают как статистическую погрешность. Этот ценовой уровень сопоставим со стоимостью ранее приобретенных путевок, например в ОАЭ, что делает его психологически приемлемым для туристов.

Ломидзе также пояснила мотивацию выбора каждой из стран. Турецкое направление пользуется спросом благодаря низкой стоимости размещения, даже несмотря на то что высокий пляжный сезон там подошел к концу. По сравнению с ОАЭ или Египтом отдых в Турции дешевле, при этом туристы все еще могут купаться в море. Что касается Таиланда, то эта страна может сравниться по итоговой стоимости с эмиратскими курортами из-за высокой цены перелета, однако базовая цена путевки остается бюджетной.

Подчеркивается, что гостиничная инфраструктура стран-«заменителей» готова к приему возросшего числа гостей. Перераспределение потоков, составляющее порядка 5–7 тысяч человек на ближайшие даты, не привело к критической нагрузке на курорты. В отелях сохраняется достаточное количество свободных номеров. Резюмируя, эксперт заявила, что дефицита мест не наблюдается, что позволяет путешественникам гибко менять планы без существенных финансовых потерь и сложностей с размещением.

