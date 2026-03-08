«Аэрофлот» продает билеты на рейсы из ОАЭ на ближайшие дни

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из ОАЭ с отправлением 8–11 марта. Из Дубая в этот период планируется 8 вылетов – по два в день. Например, сегодня рейсы назначены SU-525D на 13:10 и SU-521D на 15:40, но мест на них уже нет.

На 9 марта (вылеты так же в 13:10 и 15:40) в данный момент есть по три билета в экономкласс (цена от 78 тыс. руб. без багажа, 92,8 тыс. – с одним чемоданом до 23 кг) и по два – в бизнес (от 470 тыс. руб. на одного). Комфорт можно купить от 122,2 тыс. (в сегменте «лайт багаж платный»).

На 10 марта предложение чуть дешевле: на SU-525D (вылет в 13:10) в экономклассе есть несколько мест от 63 тыс. руб., правда комфорт начинается от 185,6 тыс., бизнес продают за те же 470 тыс. На SU-521D (15:40) в экономе остался всего один билет, зато за 51,3 тыс. руб., а комфорт начинается от 79,7 тыс., в бизнес-класс на этот рейс уже распродан.

На 11 марта места на оба рейса стоят в экономе от 51,3 тыс. руб. (осталось по паре билетов), в комфорте – от 79,7 тыс., в бизнесе – от 268 тыс.

Из Абу-Даби планируется выполнить два рейса: сегодня и завтра. Стоимость перелета начинается от 41,7 тыс. Мест немного, но пока есть.