Как туристы выбирались из ОАЭ в Москву через Оман, Бангладеш и Египет

Дубай – Рас-эль-Хайма – Маскат (Оман) – Дакка (Бангладеш) – Каир – Москва – пять пересадок понадобилось, чтобы россиянин с семьей вернулся домой из ОАЭ. Своей историей с редакцией TourDom.ru поделился Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров.

Вадим с семьей и друзьями отдыхали в отеле Rixos The Palm Dubai. Возвращение в Москву рейсом «Аэрофлота» было запланировано на 1 марта. Вечером 28 февраля началась «канонада»: над островом Пальма Джумейра беспилотники летели в сторону американской базы, а системы ПВО их сбивали.

«Некоторые прямо над нами – от этого в отеле дрожали стекла. В гостинице было много мам с детьми, они очень переживали, а персонал не мог ничего внятно объяснить, – рассказывает Вадим. – Поскольку дамы нервничали, было принято решение ехать в Рас-аль-Хайму, как более отдаленное место от Дубая и Абу-Даби, что было в ночи 28-го числа и сделано».

Россияне переночевали в отеле SO Ras Al Khaimah, а 1 марта продлили бронь еще на сутки. Однако спокойствие в этом эмирате тоже оказалось недолгим:

«Сначала слышались тихие хлопки, потом пару раз были прилеты совсем рядом».

«Аэрофлот» прислал уведомление о переносе рейса, а затем и об отмене. Семье Вадима авиакомпания предложила переоформить билеты на ближайшую дату – 7 марта.

«Стало ясно, что ситуация ухудшается, интенсивность обстрелов нарастает, а новости не внушают оптимизма. Мы решили вместе выбираться через Оман и далее через Азию, – говорит Вадим. – Друг арендовал машину, в которой уместились все шестеро с багажом. До Маската доехали без проблем где-то за 5 часов. Прохождение границ заняло минут 15 – никаких очередей и "движа" мы не заметили».

В тот день, когда россияне ехали по территории Омана, беспилотник попал в нефтяной танкер, стоявший на разгрузке.

«Стало понятно, что и здесь не совсем безопасно, хотя страна соблюдает нейтралитет. Тогда решили лететь в Дакку (Бангладеш) – это было ближайшее открытое направление».

Сложности возникли с покупкой билетов.

«Пытались забронировать через известный сервис: находишь рейсы, переходишь к оплате – а мест уже нет. Сидящий рядом видит те же билеты, они вроде бы есть, но купить их не получается. Очень странная ситуация».

Наконец, друзьям удалось заказать шесть билетов.

«Регистрация в Маскате выглядела специфически: пассажиры в основном стояли с тюками, видимо летели жители Бангладеш. За отдельную плату можно было пройти по приоритету и миновать очередь. Авиакомпания Salam Air – лоукостер: на борту не кормят. В самолете пассажиры галдели, бегали по проходам и фотографировались: судя по всему, многие летели впервые в жизни. Самое интересное, что в салоне было порядка 15 свободных мест, то есть проблема явно в агрегаторе и механизме бронирования».

В Бангладеш россиян удивили очень строгие правила въезда.

«Обязательно требуют показать обратный билет и бронь отеля. Оформление даже при наличии бизнес-приглашения заняло около полутора часов».

В Дакке туристы остановились в Le Meridien Dhaka.

«В целом неплохой отель с приветливым персоналом, – отметил Вадим. – Единственный минус – много комаров. Они летают и в номере, и, как ни странно, в самолетах и довольно сильно досаждают».

В Бангладеш россияне провели 2 ночи. Потом друзья Вадима отправились домой через Китай, а ему удалось взять билеты со стыковкой в Каире. 4 марта семья уже летела авиакомпанией EgyptAir: 9 часов от Дакки до Каира, ночная пересадка и еще 5 часов до Москвы.

«Стыковка в Каире – та еще история. Между рейсами у нас было 8 часов, мы стояли в огромной очереди на заселение в отель. Я забронировал номер прямо в транзитной зоне, чтобы ребенок мог поспать. 3 часа за 175 долларов – для каирского аэропорта, на мой взгляд, дороговато. К тому же за окном гудело так, будто рядом работает двигатель самолета – шум в номере стоял колоссальный».

Из Дакки семья летела на Boeing Dreamliner 787-900, а из Каира – на Boeing 737-866.

«Редкий и, видимо, немолодой экземпляр, – иронизирует Вадим. – Но в целом добрались нормально».

В Домодедово по прилету было пустынно – всего второй рейс за день, багаж получили быстро.