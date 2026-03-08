Власти Абу-Даби рекомендовали продлить сроки проживания туристов в отелях, но по каждому случаю решение будут принимать отдельно. Об этом говорится в циркуляре Департамента культуры и туризма, который получили гостиницы города.

«Разослано циркулярное уведомление отелям с просьбой продлить время выезда (check-out) для посетителей, чьи авиарейсы или расписания морских круизов были нарушены», — говорится в аккаунте департамента в соцсети.

В начале марта власти Абу-Даби обещали отелям компенсировать их расходы. В новом сообщении департамент это подтверждает и предлагает путешественникам напрямую обращаться на стойки регистрации.

«По любым вопросам, связанным с проживанием, подпадающим под компенсацию, или услугами, входящими в покрытие, сотрудники отеля смогут предоставить необходимые разъяснения с учетом деталей бронирования и указаний, полученных по вашему случаю», — пояснило ведомство.

Вопросы, связанные с обслуживанием пассажиров и изменениями в расписании рейсов или круизов, рекомендуют решать непосредственно с представителями компаний.

Департамент также сообщил, что в эмирате сохраняется нормальная обстановка и все городские службы работают в штатном режиме. По данным ведомства, без перебоев функционируют общественные сервисы, транспортная инфраструктура, гостиницы и культурные объекты.