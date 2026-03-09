Россияне продолжают летать на отдых в Дубай несмотря на риски и рекомендации

Семейная пара из Ленобласти отправилась на отдых в Арабские Эмираты несмотря на рекомендации МИД и Минэкономразвития воздержаться от поездок. Вечером 8 марта, в 23:10, туристы благополучно улетели в Дубай на рейсе авиакомпании Emirates из Пулково.

«Онлайн-регистрацию прошли дома примерно за сутки до вылета, до этого опция была недоступна. Вопросов, живем ли мы в Эмиратах, в аэропорту никто не задавал. Все были вежливы, поздравляли с праздником. Вылет был в этот раз без задержки, самолет почти пустой, человек 20–25 всего было. Спали, как в плацкарте, каждый на 3–4 сиденьях», – рассказала Турдому Галина.

По ее словам, перелет и проживание в отеле, а также страховку, они приобретали, не прибегая к услугам туристических компаний.

«Бронируем обычно сами и перелет и отель. В этот раз купили билеты в январе в Эмирейтс с 8 по 27 марта. Поскольку авиакомпания рейс не отменяла, мы сами тоже не стали торопиться, так как отель проплачен был уже невозвратным тарифом. Как вы понимаете, если бы мы сами отменили рейс, то отель деньги бы не вернул».

Наша собеседница добавила, что желания отказываться от поездки у пары даже не возникало:

«Обычно отдыхаем в Дубае каждый год, но прошлый как раз пропустили. Уж очень хотелось в этот раз приехать в тепло. Что такое прилеты и тревоги – нам знакомо. И в Ленобласти это не редкость, и в Севастополе мы были прошлым летом. Так что было решено ничего не отменять. С детками, конечно, было бы сложнее принять решение ехать. А парой мы оценили риски и решили, что нам по зубам».

По информации от турагентов, среди клиентов туристических компаний тоже встречаются желающие выезжать на отдых, несмотря на то, что поездки в ОАЭ и другие страны Персидского залива официально признаны нежелательными. Однако вьехать по туру в любом случае не получится, так как туроператоры выполняют рекомендации МИД и Минэка и приостановили отправку туристов. Тем, кто оплатил туры на март, предлагают перенести даты поездок, выбрать другое направление или договориться о возврате. Российские авиакомпании, в свою очередь, выполняют вывозные рейсы.