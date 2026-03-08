«Аэрофлот» добавил парные рейсы из Москвы в Бангкок и на Пхукет

Посольство РФ в Таиланде и «Аэрофлот» согласовали дополнительные парные рейсы между Москвой и Таиландом. Вылеты будут организованы с 13 по 28 марта:

Рейс SU-574 из российской столицы в Бангкок планируют отправить 13, 18, 20, 25 и 27 марта.

SU-575 в обратном направлении должен лететь 14, 19, 21, 26 и 28 марта.

SU-576 предполагается организовать 19, 24 и 26 марта.

SU-577 с острова в Россию – 20, 25 и 27 марта.

Билеты в продаже уже есть: туда гораздо дешевле, чем обратно. Например, на 13 марта в Бангкок можно купить за 34 тыс. руб., а на 14-е в Москву – минимум за 114 тыс., и то осталось одно место по такой цене.

На пхукетском направлении разбег меньше: 19 марта предлагается улететь на курорт за 41 тыс. руб., а на обратном рейсе 20 марта места стоят от 88 тыс.

В Посольстве РФ в Таиланде напоминают, что власти королевства разрешили туристам с истекшим сроком пребывания находиться в стране еще на 30 дней, если их рейсы отменены из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.

Ранее TourDom.ru писал, что улететь сегодня в Москву из Бангкока можно за 105 тыс. руб., но в дороге придется провести двое с половиной суток.