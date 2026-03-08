«Обязательно сделают замечание». Россиянка рассказала о привычках немцев

Российская тревел-блогерша Елена побывала в Германии и описала несколько привычек местных жителей фразой «стоит перенять». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

© globallookpress

Первая привычка немцев, на которую обратила внимание автор публикации, — ежедневно прибирать территорию вокруг своих домов. Они подметают тротуар, убирают листья осенью и чистят снег зимой.

Вторая полезная привычка жителей Германии — убирать за питомцами на прогулках. По словам Елены, каждый хозяин собаки носит с собой пакетики — этот вопрос даже не обсуждается в обществе.

«Если же кто-то вдруг этого не делает, соседи обязательно сделают замечание и сообщат, чтобы проучить нарушителя штрафом», — добавила она.

Третья привычка, о которой рассказала путешественница, — делать живую изгородь из цветов и растений вместо заборов. По ее мнению, это выглядит «гораздо мягче и приятнее».

Кроме того, немцы паркуют машины аккуратно, чтобы можно было проехать на велосипеде и пройти с коляской, всегда здороваются даже с незнакомцами, жалуются, если видят нарушения, чтобы соблюдался порядок, задумываются о пенсии с молодости и разделяют работу и личную жизнь.

«Когда я жила в немецкой семье, я заметила одну вещь. Их жизнь не выглядела напряженной или хаотичной. Она была спокойной, предсказуемой и очень упорядоченной», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в немецком супермаркете и описала один популярный продукт на полках словами «плавают сосиски в рассоле». Она пояснила, что этот местный деликатес удобно хранить, он долго не портится и часто лежит в холодильнике «про запас».