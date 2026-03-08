Сколько денег потеряли туроператоры из-за кризиса вокруг Ирана

Минэкономразвития рекомендовало турфирмам России заморозить продажу туров в несколько арабских стран Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт), где атаки ракет и беспилотников обострили риски пребывания россиян, сообщают «Известия».

© РИА Новости

Туристам порекомендовали воздержаться от поездок до полной стабилизации. Ситуация сказывается на туроператорах — общие убытки отрасли с момента введения ограничений составляют около 10 млрд рублей. Одни эксперты видят крах выездного отдыха с кадровым оттоком и удорожанием страховок, другие — шанс для перестройки туризма под Турцию, Египет, а также внутренние курорты, где спрос стабильно растет.

Представители РСТ заявили, что компенсировать понесенные затраты возможно исключительно посредством предоставления доступа к фондам персональной ответственности. В условиях невозможности среднесрочного планирования туристическая отрасль РФ остро нуждается в мерах господдержки, иначе риски кадрового оттока и сворачивания программ по направлению станут системными.

Из-за конфликтов на Ближнем Востоке выбор зарубежных морских направлений этим летом может сократиться. В качестве альтернативы для части россиян рассматриваются страны Азии, однако полностью заменить традиционные курорты они не смогут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».