Etihad опубликовала билеты на рейсы из Абу-Даби в Москву

Отец с несовершеннолетним сыном, потратившие все деньги на лечение в Таиланде, не могут вернуться домой из-за отмены рейсов через Тегеран. Действующие цены на перелет им не по карману.

Как мы писали в онлайн-журнале, ЧП с нашими соотечественниками случилось в самом начале их отдыха в Паттайе: 12-летний мальчик серьезно поранил ногу, купаясь в бассейне отеля East Sea Paradise 4*. Львиную долю расходов на лечение – более 250 тыс. руб. – покрыла страховка, однако россияне вынуждены были потратить дополнительные деньги.

«Отдал еще 2 тыс. батов доктору за то, что показал, как правильно ходить на костылях. Плюс дополнительные расходы на мое размещение и питание», – рассказал редакции Игорь, отец мальчика.

И вот новая напасть. Отец с сыном должны были возвратиться в Россию 9 марта рейсом иранской авиакомпании Mahan Air через Тегеран. Вылет, разумеется, отменили из-за боевых действий на Ближнем Востоке. По словам турагента, перевозчик готов вернуть в лучшем случае 60 тыс. руб. При этом самый дешевый вариант перелета из Паттайи в Москву стоит около 400 тыс. руб. на двоих.

«У нас нет и близко таких денег, – сказал Игорь. – Что делать, как возвращаться, честно говоря, не знаю. Ребенок сейчас на костылях, находиться здесь ему очень тяжело».

Турист написал письмо в Посольство России в Таиланде с надеждой, что дипломаты смогут оказать какую-то помощь. Редакция также обратилась в диппредставительство РФ с предложением прокомментировать вероятность вывозных рейсов из Таиланда.

