«Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы в Бангкок, Пхукет, Мале и Коломбо

«Аэрофлот» в марте запускает 12 дополнительных парных рейсов из Москвы в Бангкок, Пхукет, Мале и Коломбо. Из Москвы в Коломбо запланировано 5 рейсов SU588 13, 18, 21, 25, 27 марта. Обратный вылет SU589 14, 19, 22, 26, 28 марта. В Пхукет запланировано 3 рейса SU576: 13, 21, 28-го числа. Назад они отправятся под номером SU577 14, 22, 29 марта. Вылеты в Бангкок рейсом SU574 назначены на 15 и 22 марта, а обратно – 16-го и 23-го (SU575 ). Кроме того, будет 2 рейса SU572 в Мале 18-го и 25-го числа с обратными вылетами 19-го и 26-го числа (рейс SU573).

Пассажиров будут перевозить на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777, продажа билетов уже открыта. Как пояснили в пресс-службе перевозчика, эти рейсы позволят закрыть возросший спрос со стороны туристов, которые не могут вернуться в Россию из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в марте «Аэрофлот» добавит 13 рейсов в Таиланд и на Мальдивы и обратно с дополнительными креслами для пассажиров, летящих в Мале и на Шри-Ланку и обратно.Из-за кризиса на Ближнем Востоке в странах Азии застряли тысячи российских туристов и не для всех организованы вывозные рейсы. Например, на Шри-Ланке у многих заканчивается срок проживания в отелях, и они рискуют остаться без крыши над головой. В посольстве заявили, что круглосуточно ведут переговоры с авиакомпаниями.