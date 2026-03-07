Авиакомпания на месяц перенесла рейс со Шри-Ланки

Авиакомпания flydubai перенесла вылет пассажиров из Коломбо в Москву более чем на месяц. О сложившейся ситуации блогер Регина, отдыхающая на Шри-Ланке с ребенком, рассказала в видео в запрещенной соцсети. Ролик набрал почти 700 тыс. просмотров.

© РИА Новости

35-летняя россиянка вместе с 7-летней дочерью планировала провести на острове два зимних месяца:

«Мы зимуем в теплых странах, у нас такая традиция».

В связи с ирано-израильским конфликтом перевозчик несколько раз переносил обратный рейс со стыковкой в Дубае. Вылет назначили на 6 марта, однако в этот день пассажирка получила новое уведомление – рейс снова откладывается, теперь уже до 13 апреля.

«Это даже больше месяца!» – возмущается девушка.

По словам блогера, дополнительные пять недель на Шри-Ланке – проблема не столько финансовая, сколько связанная с неотложными делами на родине:

«Я расстроена, потому что пришлось подвинуть все планы».

Регина жалуется, что с маленьким ребенком ждать возвращения особенно тяжело:

«Дочь быстро устает и плачет. Мы уже несколько дней курсируем с места на место, из аэропорта в отель, меняем гостиницы».

Девушку обижают комментарии хейтеров к ее посту:

«Мне люди пишут: так вам и надо. Почему вы такие жестокие? Мы просто хотим домой. Нас не так много, не 100 тыс. человек, неужели нельзя нас вытащить отсюда, в чем трудность?»

Россиянка обратилась в авиакомпанию с заявлением о возврате 70 тыс. руб., уплаченных за билет из Коломбо. Однако flydubai, по словам Регины, ответила отказом, сообщив, что возврат невозможен.

Пока блогер вынуждена приспосабливаться к незапланированному пребыванию на острове: сняла на неделю виллу с кухней, чтобы готовить самостоятельно, и планирует съездить с дочерью в соседний город. При этом Регина не теряет надежды вернуться в Россию раньше – турагент уже подыскивает для нее билеты на более близкие даты с пересадками.