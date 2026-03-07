Посольство РФ в Шри-Ланке запросило у туристов личные данные

Посольство России в Шри-Ланке обратилось к туристам с просьбой срочно сообщить личные данные через специальную онлайн-форму. Информация потребуется для переговоров с авиакомпаниями о вывозных рейсах.

«Это необходимо для того, чтобы посольство могло достоверно оценивать происходящее и выходить на контакт с авиакомпаниями, имея на руках данные по каждому туристу», – говорится в сообщении.

Как пояснили в дипмиссии, перевозчики рассматривают варианты организации рейсов по ранее купленным билетам. В посольстве заверили, что в круглосуточном режиме занимаются этой проблемой.

Заявление появилось после того, как СМИ опубликовали обращение российских туристов на Шри-Ланке о том, что у многих заканчивается срок проживания в отелях, подходит к концу медицинская страховка и на исходе жизненно важные лекарства. Они попросили власти создать единый координационный центр, который будет вести общий список российских граждан, регулярно обновляя информацию о возможных маршрутах возвращения.

По разным оценкам, на Шри-Ланке сейчас может находиться от 3 до 5 тыс. российских туристов. Большинство из них должно было возвращаться в Россию через авиахабы Персидского залива.