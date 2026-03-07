Россиянам в Катаре разрешили еще неделю жить бесплатно

Управление гражданской авиации Катара объявило, что вывозные рейсы продолжатся и завтра. Правда, в списке аэропортов, куда полетят самолеты из Дохи, российских нет – там, как и сегодня, европейские города, а также Бангкок. При этом о возобновлении регулярного авиасообщения речь пока не идет.

© tourdom.ru

Российским туристам – а их в Катаре около тысячи человек – не остается ничего иного, как ждать. Благо тратиться на проживание не нужно: управление по туризму разрешило до 14 марта жить в гостиницах бесплатно.

«Нам автоматически продлевают проживание, я показываю скрин, что рейс на сегодня отменен и расписываюсь. И так каждый день», – поделился россиянин.

«Дозвонилась до посольства, там говорят: ждите, сидите в отелях. Вывозных рейсов от России не будет – ни "Аэрофлота", ни МЧС. Только если "Катары" (авиакомпания Qatar Airways. – Ред.) начнут летать, но они повезут сначала своих. Поэтому, даже если попытаться купить их авиабилет, это самый конец очереди, и неизвестно, когда дойдет и дойдет ли вообще», – рассказала одна из туристок, вынужденная задержаться в Дохе.

Впрочем, если нужно срочно выбраться из Катара, вариант есть – по суше в Саудовскую Аравию и оттуда вылететь в Россию. Билеты на завтра в Москву из Эр-Рияда можно найти за 54 тыс. руб. (с пересадками в Медине и Стамбуле), из Джидды – за 41 тыс. руб. (через Стамбул и Баку).

«В консульстве сказали, что могут помочь с логистикой до Эр-Рияда, то есть дать контакты надежных компаний, которые предоставляют транспортные услуги. Есть другой вариант – воспользоваться автобусом, который запустили из Дохи до столицы Саудовской Аравии, он ежедневный, обязательно наличие визы и билета из Эр-Рияда», – написала туристка.

Хотя некоторые наши соотечественники, которым удалось добраться до аравийского аэропорта, рассказали, что наличие авиабилета саудовские пограничники у них не проверяли. Что касается визы, то тут без вариантов, но ее можно оформить в отеле перед выездом – главное, чтобы была карта иностранного банка.

Ранее мы написали, что в субботу из Катара вылетели первые вывозные рейсы в страны Европы.