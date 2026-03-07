Улететь «Победой» из ОАЭ можно в четыре раза дешевле, чем другими компаниями

Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из ОАЭ в Москву по доступным ценам, однако вылететь можно только 8 марта. Завтра перевозчик выполнит три вывозных рейса в российскую столицу из разных эмиратов – Дубая (аэропорт Аль-Мактум), Абу-Даби и Фуджейры. Высокий спрос подтверждается тем, что места на рейс из Дубая уже полностью раскуплены.

Пока еще свободны кресла на направлении Фуджейра – Москва. Перелет по базовому тарифу обойдется в 23 тыс. руб., а с багажом до 10 кг – в 28 тыс. Рейс DP 3006 вылетит в 20:05, время в пути составит 9 часов, и в 04:05 9 марта лайнер приземлится во Внуково.

Также есть места на самолете из Абу-Даби: базовый билет стоит 29 тыс. руб., а с багажом – 36 тыс. Рейс DP 754 отправится в 17:55 по местному времени, а его пассажиры окажутся в Москве 9 марта в 01:55.

А вот на рейсе DP 992 Дубай – Москва, согласно системам бронирования, свободных мест уже нет. При этом прямые перелеты у других авиакомпаний на 8 марта стоят значительно дороже. Например, Utair предлагает билет за 76 тыс., а с багажом – за 80 тыс. Перелет «Уральскими авиалиниями» в Домодедово обойдется в 80 тыс., а рейс Emirates – в 81 тыс.

Туристам, которые не успели купить билет из Дубая, стоит рассмотреть варианты «Победы» с вылетом из Абу-Даби или Фуджейры. Добраться туда несложно: Абу-Даби находится в 150 км от Дубая, а Фуджейра – в 120 км. Поездка на такси или автобусе займет около полутора часов.