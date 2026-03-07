Во сколько обойдется самый «бюджетный» перелет с Мальдив в Москву

Аэропорты стран Персидского залива пока работают нестабильно, и это накладывает отпечаток на возможности вылета в Россию из азиатских стран. Выбраться прямо сейчас с Мальдив и из Таиланда, конечно, можно, но получится очень дорого. Причем, судя по данным агрегаторов, обстановка с местами на рейсах меняется стремительно. Например, еще час назад можно было найти билеты на 8 марта из Мале в Москву за 116 тыс. руб., а по состоянию на 12:30 мск самый доступный вариант – за 198 тыс.

Улететь из Мале в российскую столицу можно и сегодня. За 294 тыс. руб. можно отправиться в Москву с тремя пересадками: в Коломбо, Дели и Маскате, а общее время в пути составит 50 часов. Есть возможность сэкономить время – добраться за 36 часов, но потерять в деньгах: перелет через Сингапур, Бангкок и Хайкоу будет стоить 334 тыс. руб.

На завтра билеты подешевле, хоть и не сильно. Оптимальный вариант – перелет рейсами Turkish Airlines через Стамбул за 17,5 часа. Цена вопроса – 267 тыс. руб.

Стоимость самого дешевого перелета в Москву с Пхукета сегодня – 169 тыс. руб. рейсами «Аэрофлота» через Дели (время в пути – без малого 18 часов). Завтра полегче. За 120 тыс. руб. предлагают билеты через Бангалор, Дели и Ташкент (добираться придется 41 час). За 162 тыс. можно долететь быстрее – за 26 часов через Гонконг и Пекин.

Похожие цены и на рейсы в Москву из Бангкока. На сегодня еще есть билеты за 173 тыс. руб. через Манилу, Шанхай и Каир (48 часов в пути) и за 347 тыс. руб. через Гуанчжоу (20 часов). На 8 марта самый «бюджетный» вариант – за 105 тыс. руб. со стыковками в Шэньчжэне, Санье и Владивостоке. В дороге придется провести двое с половиной суток. Можно долететь быстрее, исключив из маршрута столицу Приморского края, но 30 тыс. руб. придется доплатить.

Ранее мы написали, что застрявшие на Мальдивах туристы просят содействия в организации дополнительных рейсов или доступных маршрутов, чтобы вернуться в Россию по адекватной цене.