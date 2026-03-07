В гостиницах Китая обязали устанавливать в номерах весы

Государственные гостиницы в Китае устанавливают в номерах напольные весы, а рестораны пишут в меню количество калорий. Это часть правительственной программы по «контролю здорового веса», сообщил министр здравоохранения Лэй Хайчао.

© tourdom.ru

«Особенно хочу отметить, что в гостиницах и отелях, которые находятся под управлением министерства, теперь стоят напольные весы. Это отличная возможность для людей, которые в командировках или путешествуют, следить за своим весом даже вдали от дома», – приводит слова министра газета China Youth Daily.

Такая практика есть и в других странах, но там это частная инициатива. Например, в Азии, США и Европе встречаются отдельные гостиницы среднего и высокого класса, где ставят весы в качестве дополнительной услуги для гостей, особенно если отель позиционирует себя как зону здорового образа жизни. Все зависит от политики конкретной компании.

В Китае такой подход пропагандируют в рамках правительственной программы по борьбе с избыточным весом и ожирением, которая стартовала в 2024 году. По всей стране уже открыли более 5,5 тыс. медицинских центров, где можно получить помощь по управлению весом. Во многих городах расширяют маршруты для оздоровительной ходьбы, в столовых и кафе указывают калорийность блюд, проходят образовательные кампании, лекции и онлайн-семинары о правильном питании, физической активности и здоровом образе жизни.

Рекомендации курортам устанавливать весы в номерах Минздрав опубликовал в 2025 году, а теперь ведомство отчиталось, что государственные организации это уже сделали. К программе присоединились не только отели, которые находятся под управлением министерства, но и крупные туристические агрегаторы и сервисы бронирования. Они отмечают такие гостиницы, чтобы привлечь внимание туристов.