«Продержаться неделю до вылета»: «Аэрофлот» отвезет с Мальдив в Москву за 210 тысяч рублей

Туристы, «застрявшие» на Мальдивах, обсуждают дополнительные рейсы «Аэрофлота» Мале – Москва, которые авиакомпания организует начиная с 13 марта. Редакция посмотрела, по каким ценам можно улететь на самолетах нацперевозчика с Мальдив и из Таиланда в Россию.

Наиболее высокие тарифы – на первые вылеты. На 13-е число билеты на рейс SU 573 Мале – Москва предлагаются по цене от 195 тыс. руб., и это без багажа. Если пассажир возьмет чемодан, придется доплатить еще 17 тыс., итого за перелет придется отдать 210 тыс. Рейс отправится по маршруту в 14:10. В пути пассажиры проведут 9 часов.

Многих из тех, кто ищет для себя маршрут для возвращения на родину, смущают цены. «На пятерых получается очень дорого. И еще неделю до вылета нужно как-то продержаться здесь», – делятся в соцсетях туристы. При этом некоторые все-таки рассматривают возможность покупки билетов и уже бронируют перелет «Аэрофлотом».

Впрочем, на дальнейшие вылеты цены немного доступнее. В частности, перелет 16 марта предлагается от 100 тыс. руб., место на 20-е число можно забронировать даже за 80 тыс. Вопрос в том, что более далекие рейсы, по всей видимости, уже мало интересны туристам.

Из Бангкока в Москву туристы смогут улететь на допрейсе самое раннее 14 марта. Билеты продаются по более «бюджетным» ценам – от 113 тыс. руб. С багажом дорога обойдется на 19 тыс. дороже – 130 тыс. руб. SU 575 отправится из Таиланда в 12:35, прибытие в Шереметьево ожидается в 18:45.

На 19 марта билеты из столицы Таиланда намного доступнее – всего за 67 тыс. Однако вылет в эту дату уже вряд ли устроит туристов, спешащих как можно скорее попасть домой.

Ближайший рейс с Пхукета в Москву запланирован у «Аэрофлота» на 20 марта. Забронировать билет можно за 84 тыс. руб., причем провоз чемодана весом до 23 кг уже входит в стоимость. Вылет в 16:00, в Шереметьево пассажиров доставят через 10,5 часа.

При этом цены на рейсы со стыковками с Мальдив на ближайшие даты сопоставимы с прямым перелетом «Аэрофлотом». По более низким тарифам можно улететь лишь через неделю и позже.