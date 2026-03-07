Два посольства России дали туристам противоположные рекомендации

Два российских посольства за рубежом выпустили противоречащие друг другу рекомендации для граждан. Дипмиссия РФ на Сейшелах посоветовала туристам выбираться с островов через Шри-Ланку. При этом посольство в самой Шри-Ланке не рекомендует использовать местные аэропорты для транзита. На этот «рассинхрон» обратили внимание сами путешественники.

Дипломаты на Сейшелах предупреждают: «вывозной рейс» пока не планируется, поскольку небо над страной открыто и чрезвычайная ситуация не введена. Когда возобновят полеты арабские авиакомпании, неизвестно. Поэтому тем, кто еще не определился с маршрутом, посольство предлагает рассмотреть ближайший рейс 8 марта в Коломбо авиакомпании Air Seychelles. Преимущество такого варианта в том, что страна для россиян безвизовая, для въезда нужно лишь получить электронное разрешение. Места на этом самолете пока есть, сообщает телеграм-канал дипмиссии и даже приводит скриншот с агрегатора, где видна стоимость билета – 8 тыс. сейшельских рупий (примерно 43 тыс. руб.). Время в пути – около 4 часов.

Буквально через пару часов после этой публикации дипмиссия на Шри-Ланке разместила в своем канале пост: «Посольство не рекомендует рассматривать Шри-Ланку в качестве транзитного пункта» для тех, кто из-за ситуации на Ближнем Востоке не смог вылететь стыковочными рейсами через арабские страны. Такой совет дипломаты объясняют «высокой вероятностью дальнейших изменений в расписании и ограничений в авиасообщении». Якобы возможные новые запреты могут создать трудности при возвращении туристов на родину.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» считают, что вариант перелета с Сейшел через Коломбо вполне рабочий. Однако он больше подходит не для прямого транзита, а скорее для того, чтобы «бюджетно переждать» какое-то время и не платить крупные суммы за проживание в дорогих сейшельских отелях.