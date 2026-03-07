Из Катара вылетели первые вывозные рейсы

Сегодня утром Катар впервые с начала войны на Ближнем Востоке открыл небо. Управление гражданской авиации страны подтвердило наличие безопасного коридора для полетов, а авиакомпания Qatar Airways получила временное разрешение на репатриацию граждан в 5 городов Европы: Париж, Лондон, Мадрид, Рим и Франкфурт. В частности, по данным сервиса Flightradar24, рейс QTR38Y, следующий во французскую столицу, в 08:52 покинул Доху и сейчас (по состоянию на 10:50 мск) пролетает над Саудовской Аравией. Ранее из столицы Катара отправились самолеты в Лондон и Мадрид.

Как отмечается, приоритет при посадке получают пассажиры с детьми, пожилые люди и лица, нуждающиеся в срочной медпомощи. В Qatar Airways особо подчеркнули, что коммерческие перевозки пока не возобновляются.

Можно предположить, что рейсы в европейские города – это только начало и скоро можно ожидать начала вывозных рейсов и в другие страны, в том числе в Россию. По предварительным оценкам, в Катаре находится около тысячи наших соотечественников, в том числе круизные туристы.

