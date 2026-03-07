«Победа» запланировала вывозные рейсы из Фуджейры, Дубая и Абу-Даби

Вывозные рейсы «Победы» из ОАЭ запланированы на 8 марта. В этот день должно быть три рейса в Москву (Внуково). Первый – DP3006 из Фуджейры, вылет в 20:05 по времени ОАЭ (19:05 по Москве). Ранее этот рейс проходил под номером DP1794. Важно, что он будет выполняться именно из аэропорта Фуджейры (FJR). Второй рейс – DP992 из Дубая (аэропорт DWC), вылет в 17:55 по местному времени и 16:55 по московскому. Третий – DP754 из Абу-Даби, вылет в 17:45 по времени ОАЭ (16:45 по Москве).

Информацию о дате, номере и точном времени своего рейса пассажиры получают на электронную почту, которая была указана при бронировании. При этом авиакомпания предупреждает, что все рейсы «Победы» между ОАЭ и Россией с 9 по 29 марта 2026 года отменены, поэтому пассажирам рекомендуют по возможности воспользоваться вывозными рейсами 8 марта.

Если пассажиры ранее не оформляли возврат билета и хотят попасть на вывозной рейс, им нужно заполнить форму на сайте авиакомпании: раздел «Обратная связь» → «Изменить бронирование» → «Изменение в связи с корректировкой расписания». Заполнение формы будет означать подтверждение намерения воспользоваться вывозным рейсом.

Тем, кто будет вылетать из Фуджейры, стоит заранее продумать дорогу до аэропорта. На автомобиле или такси дорога занимает примерно 1 час 40 минут, на автобусе E700 – около 3 часов. Пассажирам советуют приезжать в аэропорт как минимум за 3 часа до вылета.