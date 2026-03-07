Ближний Восток закрыт: как война перекроила карту мартовского отдыха россиян

Еще в феврале ОАЭ принимали до 5,5 тысячи российских туристов ежедневно. Сегодня аэропорты Дубая и Абу-Даби пусты, а продажи туров в Эмираты остановлены как минимум до 9 марта.

12 тысяч человек, заблокированных в отелях после ударов по Ирану, экстренно вывозят бортами МЧС, и новых желающих рискнуть не находится. Ближний Восток для российского туриста временно перестал существовать.

Освободившуюся нишу мгновенно заняли соседи. Турция, до сих пор воспринимавшаяся как летнее направление, показала взрывной рост – рейсы из Петербурга в Стамбул участились в 16 раз, из Москвы – в 2,4 раза. Цены на мартовский уикенд стартуют от 40 тысяч рублей, и спрос продолжает расти. Еще более впечатляющая динамика у Узбекистана: бронирования отелей с 6 по 9 марта подскочили в 3,7 раза, а авиасообщение Москва – Ташкент выросло втрое.

Туроператоры признают: такого стремительного перетока не ожидал никто. Люди, планировавшие встретить 8 Марта на пальмах, в спешке переориентируются на стамбульские мечети и самаркандские мавзолеи. Психологически это непросто, но выбора нет. Ближний Восток полыхает, и в ближайшие недели география мартовского отдыха будет определяться не предпочтениями туристов, а сводками с фронтов.

